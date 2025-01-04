Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач

Актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач скончался в возрасте 58 лет

Российский актер и режиссер Сергей Косач ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

По информации в карточке артиста, смерть произошла 3 января.

Косач родился в 1966 году. Служил в Роменском народном музыкально-драматическом театре. В 1991 году окончил режиссерский факультет ГИТИС им. Луначарского. Снимался в сериалах «Девочка с севера», «След», «Солдаты» и других.

Косач является создателем ряда видеоклипов и рекламных роликов. Работал с такими музыкальными группами, как «Кармэн», «Технология», «Комбинация», исполнителями: Игорь Саруханов, Маша Распутина, Александр Барыкин и многими другими. В 1991 году получил приз «Овация» за клип композиции «Бухгалтер» группы «Комбинация».

4 января не стало Станислава Дубкова, актера, заслуженного работника культуры России, члена Союза театральных деятелей РФ и экс-директора Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин».

Накануне умер актер Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, заслуженный артист России Александр Зотов.

Ранее скончался актер Владимир Самойлов.