В театре им. Вахтангова скончался художник-постановщик Владимир Круглов

Заслуженный работник культуры России Владимир Круглов умер от сердечного приступа в театре им. Вахтангова на 67-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, художник-постановщик скончался 8 января, когда его вызвали на работу в выходной. Круглов потерял сознание, направляясь в свой кабинет в театре. Ему не смогли помочь, прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала инфаркт сердца.

«Вот так заканчиваются новогодние праздники», — прокомментировал случившееся директор культурного учреждения Кирилл Крок.

Художник-постановщик Владимир Круглов был заведующим бутафорско-декоративным цехом в театре им. Вахтангова. Он принимал участие в выпуске таких постановок, как «Дневник Анны Франк», «Вечер шутов», «Сказки старого Арбата» и «Два часа в Париже с одним антрактом».

Недавно стало известно, что мексиканский актер Эмилио Эчеваррия умер в возрасте 80 лет в Мехико. Актер получил мировое признание благодаря роли сотрудника кубинской разведки Рауля в фильме о шпионе Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас».

Ранее сообщалось, что в Москве скончался бард Вадим Мищук.