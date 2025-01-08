Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В театре им. Вахтангова скончался художник-постановщик Владимир Круглов

SHOT: в театре Вахтангова от приступа умер художник-постановщик Круглов
close
vakhtangov.ru

Заслуженный работник культуры России Владимир Круглов умер от сердечного приступа в театре им. Вахтангова на 67-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, художник-постановщик скончался 8 января, когда его вызвали на работу в выходной. Круглов потерял сознание, направляясь в свой кабинет в театре. Ему не смогли помочь, прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала инфаркт сердца.

«Вот так заканчиваются новогодние праздники», — прокомментировал случившееся директор культурного учреждения Кирилл Крок.

Художник-постановщик Владимир Круглов был заведующим бутафорско-декоративным цехом в театре им. Вахтангова. Он принимал участие в выпуске таких постановок, как «Дневник Анны Франк», «Вечер шутов», «Сказки старого Арбата» и «Два часа в Париже с одним антрактом».

Недавно стало известно, что мексиканский актер Эмилио Эчеваррия умер в возрасте 80 лет в Мехико. Актер получил мировое признание благодаря роли сотрудника кубинской разведки Рауля в фильме о шпионе Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас».

Ранее сообщалось, что в Москве скончался бард Вадим Мищук.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами