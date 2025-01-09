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У скандального экс-продюсера «Ласкового мая» обнаружили долги перед ФНС

«Звездач»: продюсер Андрей Разин задолжал ФНС 864 тысячи рублей
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Антон Круглов/РИА Новости

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 864 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, Разин стал должником, поскольку не уплатил налоги за компанию «Фастпэй». Бизнес продюсера занимается созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов.

Накануне Андрей Разин потребовал, чтобы российские звезды выплатили ему по $85 тыс. материального ущерба после трибьют-концерта «Здесь был Юра!!!» в честь Юрия Шатунова. Продюсер считает, что исполнявшие на концерте хиты «Ласкового мая» артисты нарушили его авторские права. Он отметил, что уже направил звездам досудебные письма из Турции.

В ноябре прошлого года Андрей Разин раскрыл, что зарегистрировал права на песни на свое имя в Турции.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября 2023 года в Crocus City Hall в Москве. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, который отказался упоминать имя Андрея Разина.

В шоу «Здесь был Юра!!!» выступили такие звезды, как Сергей Жуков, Клава Кока, «Дискотека Авария», Игорь Крутой, Люся Чеботина, Алсу, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, Денис Клявер, Лариса Долина, Хабиб, Дмитрий Маликов, MIA BOYKA, Татьяна Буланова.

Ранее стало известно, что Авраам Руссо потребовал 10 млн рублей с обвиняемого в покушении на него.

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