Андрей Разин требует с Игоря Крутого $85 тыс. за трибьют-концерт в честь Шатунова

Продюсер Андрей Разин сообщил о намерениях подать в суд Турции на Игоря Крутого

Продюсер Андрей Разин признался, что намерен подать в суд Турции на артистов, которые принимали участие в трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова. Его слова передает mk.ru.

По словам Разина, сейчас композитору Игорю Крутому, телеведущему Андрею Малахову и другим артистам направили досудебные письма из Турции. В них продюсер требует возмещения материального ущерба в размере $85 тыс. от каждого из исполнителей за нарушение авторских прав.

Также Разин отметил, что посланные им в октябре 2023 года проклятия потихонечку сбываются: концерты Лолиты Милявской отменяются, Лариса Долина стала жертвой мошенников, а Татьяна Буланова «еле выжила» после падения со сцены.

«Год только начинается, всех ждут очень большие последствия, потому что я просто так словами не раскидываюсь. И проклятие коснется каждого, кто залез своими грязными чужими руками в наше творчество и ворует мою интеллектуальную собственность», — заявил продюсер.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября 2023 года в Crocus City Hall в Москве. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, который отказался упоминать имя Андрея Разина.

В шоу «Здесь был Юра!!!» выступили такие звезды, как Сергей Жуков, Клава Кока, «Дискотека Авария», Игорь Крутой, Люся Чеботина, Алсу, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, Денис Клявер, Лариса Долина, Хабиб, Дмитрий Маликов, MIA BOYKA, Татьяна Буланова.

В ноябре прошлого года Андрей Разин раскрыл, что зарегистрировал права на песни на свое имя в Турции.

Ранее стало известно, что в Иванове требуют отменить концерт Лолиты за фразу о «москалях».