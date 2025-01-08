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Авраам Руссо потребовал 10 млн рублей с обвиняемого в покушении на него

Певец Руссо подал иск на 10 млн рублей против фигуранта дела о покушении на него
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Авраам Руссо подал в суд на борца Тархана Эльдукаева, которого обвиняют в покушении на него в 2006 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Руссо Андрей Алешкин сообщил, что исполнитель требует с Эльдукаева 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Также защитник напомнил, что уголовное дело в отношении борца завершено, Алешкин и Руссо уже ознакомились с материалами дела.

В октябре 2023 года Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу участника покушения — Эльдукаева. Однако в июле 2024 года суд обязал СК РФ частично прекратить уголовное преследование в отношении бывшего борца-вольника. Защита доказала, что сроки давности по обвинению в похищении истекли еще в 2019 году.

Покушение на Авраама Руссо произошло в 2006 году в Москве. В артиста несколько раз выстрелили из автомата Калашникова, из-за чего он получил ранения бедра и голени. Охранник артиста не стало. По версии следствия, покушение на исполнителя заказал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.

Ранее стало известно, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) отказалась от критики России из-за боязни запрета на въезд в ОАЭ.

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