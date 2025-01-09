Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров

Объявление номинантов на премию Американской киноакадемии «Оскар» перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на заявление организации.

Церемонию объявления перенесли с 17 на 19 января. Также киноакадемия продлила срок голосования по выбору номинантов на два дня — до 14 января.

Накануне американская киноактриса и модель Пэрис Хилтон из-за пожара в Калифорнии лишилась пляжного дома в Малибу.

Не только актриса осталась без недвижимости в элитном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где лесной пожар бушует с утра 7 января. Звезды шоу «Голливудские холмы» тоже лишились дома в США. Актер Спенсер Пратт публиковал в TikTok ролик о том, как пламя охватило его поместье в Калифорнии. В нем он жил со своей женой, актрисой Хайди Монтаг, и сыновьями — двухлетним Райкером и семилетним Гарнером.

Звезде «Однажды в Америке» Джеймсу Вудсу также пришлось эвакуироваться из дома из-за лесного пожара.

Ранее из-за пожаров было отменено объявление номинантов премии актерской гильдии США.