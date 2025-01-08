Звезда «Однажды в Америке» эвакуировался из дома из-за лесного пожара

Актер Джеймс Вудс эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) из-за лесного пожара. Об этом он рассказал в социальной сети X (бывший Twitter).
77-летний звезда фильмов «Однажды в Америке» и «Казино» рассказал, что огонь подбирался к его поместью.
«Надеюсь, все выберутся в целости и сохранности», — написал он.
По словам Вудса, дома на его улице не уцелели.
7 января газета The Wall Street Journal написала, что в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс.
К 8 января площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе увеличилась до 13,44 квадратного километра.
Ранее в Лос-Анджелесе отменили ежегодную церемонию объявления номинантов премии Гильдии киноактеров США из-за бушующих в регионе лесных пожаров и связанных с ними неблагоприятных условий.