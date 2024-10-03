Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач Мэттью Перри признал вину в деле о кончине звезды «Друзей»

Врач Мэттью Перри Чавес признал себя виновным в поставке кетамина актеру

close
AP

Один из врачей, обвиняемых по делу Мэттью Перри — Марк Чавес — признал себя виновным в сговоре с целью распространения кетамина для звезды «Друзей». Об этом сообщает CNN.

Судья назначил дату вынесения ему приговора на 2 апреля 2025 года. Чавесу грозит до 10 лет лишения свободы по этой статье. Также врач сдал медицинскую лицензию в соответствии с соглашением о признании вины.

Марка Чавеса обвиняют в том, что он снабдил еще одного подозреваемого по делу Перри, доктора Сальвадора Паленсию, кетамином по поддельному рецепту.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление кетамина, которое привело к сердечному приступу.

Позже полицейские установили подозреваемых в причастности к незаконной поставке Перри наркотиков. Оказалось, что в день трагедии Перри попросил своего давнего помощника Кеннета Ивамасу дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм. Затем звезда «Друзей» потребовал дать ему третью и большую дозу, которая стала для него последней.

Ранее актер Максим Лагашкин рассказал, что отказался от скандальной вечеринки P. Diddy.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами