Врач Мэттью Перри признал вину в деле о кончине звезды «Друзей»

Один из врачей, обвиняемых по делу Мэттью Перри — Марк Чавес — признал себя виновным в сговоре с целью распространения кетамина для звезды «Друзей». Об этом сообщает CNN.

Судья назначил дату вынесения ему приговора на 2 апреля 2025 года. Чавесу грозит до 10 лет лишения свободы по этой статье. Также врач сдал медицинскую лицензию в соответствии с соглашением о признании вины.

Марка Чавеса обвиняют в том, что он снабдил еще одного подозреваемого по делу Перри, доктора Сальвадора Паленсию, кетамином по поддельному рецепту.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление кетамина, которое привело к сердечному приступу.

Позже полицейские установили подозреваемых в причастности к незаконной поставке Перри наркотиков. Оказалось, что в день трагедии Перри попросил своего давнего помощника Кеннета Ивамасу дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм. Затем звезда «Друзей» потребовал дать ему третью и большую дозу, которая стала для него последней.

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