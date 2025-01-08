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Халка Хогана освистали за расистские высказывания 10-летней давности

В Лос-Анджелесе на шоу Netflix освистали рестлера Халка Хогана
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Global Look Press

Актера и рестлера Халка Хогана освистали за расистские высказывания 10-летней давности. Об этом сообщает The Sun.

71-летняя звезда вышел на арену Intuit Dome в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) во время записи шоу RAW для стримингового сервиса Netflix. Он поблагодарил со сцены поклонников за поддержку, однако в ответ раздались возмущенные возгласы и крики.

Когда в монологе Хоган попытался прорекламировать свое пиво, крики стали громче, артист начал запинаться.

В 2015 году в сети появилось интервью Хогана, в котором он обсуждал отношения своей дочери Брук с темнокожим парнем, используя расистские выражения и называя себя расистом. После скандала американский рестлинг-промоушн WWE уволил Халка Хогана, но в 2018 году после многочисленных извинений вновь принял на работу.

Накануне карельские власти проигнорировали извинения актрисы за шутку о карельском языке.

Ранее Джей Ло ответила на расистский выпад сторонников Трампа.

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