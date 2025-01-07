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Клиентов экс-звезды «Вечернего Урганта» предупредили о возможной опасности

Психолог Тихонова: увлечение комика Романова коучингом может быть опасным
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Из личного архива Дмитрия Романова

Увлечение бывшего стендап-комика, экс-звезды передачи «Вечерний Ургант» Дмитрия Романова коучингом может быть опасным, предположила психолог Екатерина Тихонова. О возможных последствиях она предупредила его клиентов в беседе с NEWS.ru.

По мнению Тихоновой, коучи часто учат людей жизни в тех вопросах, в которых некомпетентны сами.

«Вероятно, Романов также чувствует себя неуверенно и, чтобы избавиться от этого, надевает на себя белый халат и «лечит» других», — предположила эксперт.

Тихонова допускает, что без профессионального психологического образования коуч может навредить другим, поскольку не знает механизмов психологической защиты, устройства психики и так далее.

«В итоге к нам приходят пациенты, которые сильно травмированы такими коучами. «Учителя жизни» манипулировали ими, устраняли за их счет свои боли», — заключила специалистка.

В 2018-м Романов покинул ТНТ и перестал участвовать в юмористических проектах канала. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант».

В июле 2023 года юморист сообщил о получении израильского гражданства. В 2022-м Романов уехал из России в Турцию, а затем — в Польшу.

В июне 2024 года Романов заявил, что подал документы на получение гражданства Румынии. В октябре он также рассказал, что решил оформить пять гражданств для дочери.

Ранее Романов признался, что заработал более $2 млн за карьеру.

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