Экс-звезда «Вечернего Урганта» хочет получить гражданство Румынии

Покинувший Россию комик и экс-звезда шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Романов заявил, что подал документы на получение гражданства Румынии. Об этом юморист рассказал на своем стриме, опубликованном на YouTube.

«Я решил, что все гражданства, которые можно получить, я хочу получить, чтобы быть максимально гражданином мира», — пояснил он.

По словам Романова, заявку рассмотрят в течение пары лет. Стендап-комик добавил, что пока получает гражданства только тех стран, с которыми каким-либо образом связан. Недавно Романов сделал ДНК-тест, благодаря которому узнал, что является румыном на 17%, его прадед был оттуда.

В 2018-м Романов покинул ТНТ и перестал участвовать в юмористических проектах канала. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант».

В июле 2023 года юморист сообщил о получении израильского гражданства. В 2022-м Романов уехал из России в Турцию, а затем — в Польшу.

В феврале нынешнего года Романов заявил, что заканчивает карьеру в стендапе ради наставничества. Он объяснил свое решение тем, что в инфобизнесе может давать людям реальную пользу.

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