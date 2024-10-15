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Экс-звезда «Вечернего Урганта» раскрыл свой многомиллионный заработок в России

Уехавший из России комик Романов заявил, что заработал более $2 млн за карьеру

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Из личного архива Дмитрия Романова

Покинувший Россию комик Дмитрий Романов назвал себя достаточно успешным человеком и добавил, что с этим «трудно поспорить». Своим мнением экс-звезда «Вечернего Урганта» поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я заработал на своей юмористической деятельности более $2 млн (примерно 195 млн руб. по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Купил себе машины, квартиры, дома, объездил весь мир сам и с родственниками», — сообщил юморист в качестве доказательств.

Романов признался, что ему удалось построить успешную карьеру на российском ТВ, благодаря «таланту и мозгам». Потом он начал развивать сольную карьеру и дал свыше 100 сольников. О своих успехах Романов рассказал для того, чтобы привлечь людей к его новой профессии — коуча. Сейчас юморист помогает людям определиться со сферой деятельности, развить личный бренд и прочее.

В 2018-м Романов покинул ТНТ и перестал участвовать в юмористических проектах канала. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант».

В июле 2023 года юморист сообщил о получении израильского гражданства. В 2022-м Романов уехал из России в Турцию, а затем — в Польшу.

В июне текущего Романов заявил, что подал документы на получение гражданства Румынии. В октябре он также рассказал, что решил оформить пять гражданств для дочери.

Ранее Билан сообщил, что отказал Леди Гаге в записи совместной песни.

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