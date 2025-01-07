Популярности Прохора Шаляпина нашли объяснение

Музыкальный критик Евгений Бабичев нашел объяснение популярности певца Прохора Шаляпина. Его цитирует Ura.ru.

По словам Бабичева, став популярным на проекте «Фабрика звезд», он смог удержать эту популярность доступным ему способом.

«Пусть музыка — это не первое, что приходит нам на ум, когда мы упоминаем имя Прохора Шаляпина. Ну и какая разница? По крайней мере, имя человека всегда на слуху», — сказал он.

Основанную на скандалах славу певца критик одобрил.

7 января Прохор Шаляпин отмечает 41-летие. После участия в «Фабрике звезд» он получил репутацию любителя женщин постарше, которую не спешит опровергать. В 2013 году Шаляпин женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, их разница в возрасте составляет 28 лет. Последней женой Шаляпина была предпринимательница Татьяна-Клаудиа Дэвис, на момент их свадьбы ей было 47 лет. Брак просуществовал недолго — женщина заболела COVID-19, ее госпитализировали, но спасти не смогли.

Накануне Шаляпин пожаловался на «святые картинки» в Рождество.

Ранее Шаляпин рассказал, что зарабатывает около миллиона рублей за новогодние корпоративы.