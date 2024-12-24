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Прохор Шаляпин назвал свой ценник за новогодний корпоратив

Певец Шаляпин заявил, что выступает на корпоративах за миллион рублей
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ТНТ

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин назвал свой ценник за новогодний корпоратив. Финалиста проекта «Фабрика звезд-6» цитирует Aif.ru.

По словам Шаляпина, цена будет зависеть от того, где и для кого будет проводиться мероприятие.

«Но в целом я могу назвать свой гонорар за выступление. Около миллиона рублей новогодние корпораты у меня», — подсчитал артист.

Недавно в Госдуме рассказали, каких артистов ждут россиянки на новогодних шоу. Парламентарий Ольга Германова сообщила, что жительницы России хотели бы видеть в новогодних передачах Стаса Михайлова и Александра Серова. Она также выразила мнение, что Лев Лещенко и SHAMAN могли бы повысить аудиторию у программы из-за своей популярности.

Ранее Сергей Мазаев назвал ценник за корпоративы на фоне слухов о долгах.

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