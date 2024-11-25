Стало известно, каких артистов россияне чаще всего слушали в 2024 году

HiFi-стриминг Звук рассказал «Газете.Ru», каких артистов россияне чаще всего слушали в 2024 году.

Сервис составил рейтинг топовых артистов года «Звук на репите». Самым популярным артистом года стала певица Люся Чеботина, а самой прослушиваемой группой — Женя Трофимов и «Комната культуры».

Самым популярным альбомом в жанре «поп» признан «Как Есенин» от Navai, в жанре хип-хоп — «Streets Echo 2052» рэпера ALBLAK 52, группа «Звери» возглавила рейтинг рок-музыки с альбомом «Фолк». В разделе электронной музыки чаще всего звучал альбом HYPER HOUSE от Biicla.

Кроме того, самыми прослушиваемыми аудиокнигами стали «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и эпическое фэнтези «Марголеана. Имя мне Тьма» Евгения Гаглоева.

Утро пользователи Звука чаще всего встречали с треком Татьяны Куртуковой «Матушка», днем на повторе слушали песню «Поезда» Жени Трофимова и группы «Комната культуры», вечером — фит Supersonic от Aarne и Big Baby Tape, ночами — одну из версий хита BLIZKEY «Горы» (Remix).

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