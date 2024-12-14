Итальянская команда выложила видео с песней на русском языке, отмечая победу в матче чемпионата

Итальянская «Аталанта» в своих соцсетях опубликовала видеозапись с российской песней 12-летних девочек, отмечая победу в матче Серии А над «Кальяри».

На видео танцует утка под песню со словами «Сигма-сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой».

В конце октября 2024 года «Аталанта» анонсировала матч против «Монцы» песней группы «Дюны» «Привет с большого бодуна».

На видео появляется курица, которая ведет за собой персонажей популярной игры Roblox. На фоне звучит российская песня.

В «Аталанте» объяснили, что песня «Привет с большого бодуна» исполняется на русском языке.

«Молодые ребята из отдела социальных сетей взяли вирусное видео, где танцуют петух и фигуры за ним. Там не знали, что это за музыка», — ответили в «Аталанте».

В чемпионате Италии «Аталанта» занимает первое место, набрав 37 очков. На втором месте идет «Наполи», имея в активе 35 баллов. Замыкает тройку сильнейших миланский «Интер», набрав 31 балл.

Ранее сообщалось о том, что известного итальянского футболиста обвиняют в уклонении от уплаты налогов.