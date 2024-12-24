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Шаляпин рассказал, для кого выступает бесплатно

Певец Прохор Шаляпин заявил, что бесплатно выступает для госпиталей
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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с aif.ru, что дает бесплатные концерты на социальных объектах по типу хосписов и госпиталей.

Шаляпин объяснил, что сотрудничает с благотворительным фондом и периодически для них выступает в хосписах. Певец считает своим долгом и миссией любого артиста подарить радость тем, кто в этом нуждается.

«Помимо денежных корпоративов, есть более важные человеческие вещи», — рассказал исполнитель.

Шаляпин также рассказал, что зарабатывает около миллиона рублей за новогодние корпоративы. По словам артиста, цена будет зависеть от того, где и для кого будет проводиться мероприятие.

В декабре Шаляпин сообщил, что купил матери квартиру. Жилье расположено в центре города Мытищи. Артист приобрел недвижимость за 10 миллионов рублей. Артист заработал на квартиру блогерством. По словам певца, он не любит «корячиться» на гастролях. Шаляпин также потратил 2,5 миллиона рублей на ремонт жилья.

Ранее Сергей Мазаев назвал ценник за корпоративы на фоне слухов о долгах.

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