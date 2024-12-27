Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин раскрыл, кто оплатит ему поездку на Мальдивы

Певец Шаляпин порадовался, что ему нашли спонсоров для отдыха на Мальдивах
close
shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин признался, что полетит на Мальдивы за счет спонсоров в середине января, поскольку не может себе позволить такой отдых самостоятельно. Его слова передает «Пятый канал».

Шаляпину помогла найти «каких-то добрых людей», которые оплатят ему поездку за границу, бизнесвумен Лена Ленина. По словам Шаляпина, сейчас все артисты ездят отдыхать по бартеру.

«Потому что сейчас, сами знаете, какой курс доллара. Даже не до шуток. Извините, откуда мы, бедные артисты, несчастные, сами можем…» — посетовал исполнитель.

Певец пожаловался, что соскучился по пляжному отдыху. Он назвал себя «королем песка» и описал свой идеальный день так: «проснулся, ничего не делал, заснул». Шаляпин признался, что не любит экстремальные виды отдыха — катание на лыжах, экспедиции в горы и прочее. Для него это скорее наказание, поскольку самое экстремальное в его жизни — «полежать на пляже и не сгореть».

Также, поделился Шаляпин, он не собирается получать иностранное гражданство, чтобы облегчить себе выезд за рубеж. Певец не собирается постоянно жить за границей, поэтому ему это не нужно.

«Я с гордо поднятой головой везде хожу. И американские круизы, и где-то: «I am from Russia». И гордо иду», — поделился артист.

Ранее певица Полина Гагарина рассказала о том, как планирует встретить Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами