Прохор Шаляпин раскрыл, кто оплатит ему поездку на Мальдивы

Певец Шаляпин порадовался, что ему нашли спонсоров для отдыха на Мальдивах

Певец Прохор Шаляпин признался, что полетит на Мальдивы за счет спонсоров в середине января, поскольку не может себе позволить такой отдых самостоятельно. Его слова передает «Пятый канал».

Шаляпину помогла найти «каких-то добрых людей», которые оплатят ему поездку за границу, бизнесвумен Лена Ленина. По словам Шаляпина, сейчас все артисты ездят отдыхать по бартеру.

«Потому что сейчас, сами знаете, какой курс доллара. Даже не до шуток. Извините, откуда мы, бедные артисты, несчастные, сами можем…» — посетовал исполнитель.

Певец пожаловался, что соскучился по пляжному отдыху. Он назвал себя «королем песка» и описал свой идеальный день так: «проснулся, ничего не делал, заснул». Шаляпин признался, что не любит экстремальные виды отдыха — катание на лыжах, экспедиции в горы и прочее. Для него это скорее наказание, поскольку самое экстремальное в его жизни — «полежать на пляже и не сгореть».

Также, поделился Шаляпин, он не собирается получать иностранное гражданство, чтобы облегчить себе выезд за рубеж. Певец не собирается постоянно жить за границей, поэтому ему это не нужно.

«Я с гордо поднятой головой везде хожу. И американские круизы, и где-то: «I am from Russia». И гордо иду», — поделился артист.

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