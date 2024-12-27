Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лоза предложил сравнить пенсии с гонорарами за корпоративы

Певец Лоза заявил, что ему не платят миллион за корпоративы
close
ТВ-3

Автор-исполнитель, поэт-песенник Юрий Лоза предложил сравнить пенсии россиян с гонорарами артистов за корпоративы. Его цитирует aif.ru.

Так Лоза прокомментировал слова певца Прохора Шаляпина, получающего миллион рублей за корпоративы. По словам 70-летнего Лозы, ему такие деньги не платят.

«Как можно объявлять, допустим, за корпоратив 10 миллионов, 20 миллионов? При этом средняя зарплата, пенсия у людей в России полярно другая», — сказал он.

Лоза уточнил, что размер его пенсии составляет 16 тысяч рублей, как у обычного москвича, а гонорар артиста может достигать 15 млн рублей. Разницу композитор считает слишком больной.

«Что же касается меня, у меня сейчас застой с новогодними корпоративами. Есть работа, концерты, но они плановые больше, не корпоративные», — уточнил Лоза.

О своем гонораре финалист «Фабрики звезд — 6» рассказал накануне. Он уточнил, что ценник также зависит от того, для кого и где проходит мероприятие.

Ранее Сергей Мазаев назвал ценник за корпоративы на фоне слухов о долгах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами