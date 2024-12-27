Лоза предложил сравнить пенсии с гонорарами за корпоративы

Певец Лоза заявил, что ему не платят миллион за корпоративы

Автор-исполнитель, поэт-песенник Юрий Лоза предложил сравнить пенсии россиян с гонорарами артистов за корпоративы. Его цитирует aif.ru.

Так Лоза прокомментировал слова певца Прохора Шаляпина, получающего миллион рублей за корпоративы. По словам 70-летнего Лозы, ему такие деньги не платят.

«Как можно объявлять, допустим, за корпоратив 10 миллионов, 20 миллионов? При этом средняя зарплата, пенсия у людей в России полярно другая», — сказал он.

Лоза уточнил, что размер его пенсии составляет 16 тысяч рублей, как у обычного москвича, а гонорар артиста может достигать 15 млн рублей. Разницу композитор считает слишком больной.

«Что же касается меня, у меня сейчас застой с новогодними корпоративами. Есть работа, концерты, но они плановые больше, не корпоративные», — уточнил Лоза.

О своем гонораре финалист «Фабрики звезд — 6» рассказал накануне. Он уточнил, что ценник также зависит от того, для кого и где проходит мероприятие.

Ранее Сергей Мазаев назвал ценник за корпоративы на фоне слухов о долгах.