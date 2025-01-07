В Москве обворовали квартиру Юлии Паршуты

В московской квартире певицы Юлии Паршуты произошло ограбление. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, неизвестные проникли в жилье Паршуты на Ружейном переулке. Они похитили украшения и деньги из сейфа, который взломали отверткой. После злоумышленники скрылись с места преступления. Пока неизвестна точная сумма ущерба. На данный момент проводится проверка по делу.

В конце декабря блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева тоже столкнулась со злоумышленником, который проник в ее дом.

По данным Telegram-канала Baza, 28-летний уроженец Молдавии Иван У. был задержан 30 декабря после вторжения в дом Ивлеевой в подмосковной деревне Борки. Мужчина перелез на территорию через забор и разбил окно битой. При себе он имел колючую проволоку.

Сама Ивлеева отметила, что это не первое проникновение мужчины. В первый раз, по словам знаменитости, незнакомец пробрался в ее жилье в августе 2024 года. В тот день телеведущая проснулась от шума, вызванного выбитым окном в подвале. Злоумышленник ходил голым с битой по дому, после чего отправился в комнату блогерши.

Ранее Малиновская ответила на сообщения о задолженностях.