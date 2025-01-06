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«Пишу прямо с теплотрассы»: Малиновская ответила на сообщения о задолженностях

Телеведущая Малиновская опровергла слухи о налоговых задолженностях
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malinovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогерша Маша Малиновская в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла, что имеет налоговые задолженности за ЖКУ.

Малиновская показала скриншот, в котором видно, что у нее нет долгов ни перед ЖКХ, ни перед Федеральной налоговой службой и Федеральной службой судебных приставов.

«Пишу вас прямо с теплотрассы и спешу сообщить, что приставы могут спокойно праздновать сочельник и Рождество. Счетов на оплату у меня нет!» — заявила блогерша.

5 января Telegram-канал Mash сообщил, что московские приставы якобы разыскивают Малиновскую. По заявлению издания, у Малиновской накопился долг перед АО «Мосэнергосбыт» в 125 тысяч рублей за жилплощадь и коммунальные услуги. Как утверждал Mash, у знаменитости нет официального жилья, имущества и денег на счетах.

Малиновская увидела в сообщении Mash противоречие. Телеведущая спросила, как она может иметь долг по коммунальным услугам, если, по утверждению издания, у нее нет жилья. Она отметила, что редакция могла ей позвонить или написать в социальных сетях.

Блогерша высмеяла слухи, что бездомная. Она в шутку попросила поклонников пожертвовать ей денег «на палку колбасы» для ее собак Булки и Брунгильды.

«Сижу под мостом, греюсь на солнышке. Благо крыс и лис в Москве много, и я не голодаю. Но это только летом и осенью, зимой приходится худо. Собаки мои не всегда возвращаются с охоты с добычей, но зато греют по ночам под мостом, на теплотрассе, где мы зимой обитаем», — пошутила знаменитость.

Ранее участница «Мисс Россия-2023» сообщила о преследованиях сталкером.

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