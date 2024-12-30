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В дом Ивлеевой проник мужчина с битой и колючей проволокой

Baza: в дом блогерши Ивлеевой вломился мужчина битой
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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Полиция задержала мужчину, вломившегося в дом блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 28-летний уроженец Молдовы Иван У. был задержан после вторжения в дом Ивлеевой в подмосковной деревне Борки. Мужчина перелез на территорию через забор и разбил окно битой. При себе он имел колючую проволоку.

Камеры видеонаблюдения засекли, как неизвестный искал что-то в полках знаменитости. Приехавшая полиция обнаружила мужчину в кладовой. Как утверждает Baza, у Ивана У. диагностировано расстройство из-за употребления наркотиков.

Сама Ивлеева не живет в этом доме уже около трех месяцев. Блогерша выставила на продажу недвижимость за 130 миллионов рублей.

28 декабря издание Super сообщило, что против компании Анастасии Ивлеевой по производству напитков и закусок подали новый судебный иск. С фирмы ООО «Коленки пчелы» требует 1,5 млн рублей ООО «Вильд Россия» из-за невыполнения договорных обязательств.

В феврале 2021 года Ивлеева с партнерами зарегистрировала ООО «Коленки пчелы», которое занимается выпуском чипсов и газированных напитков.

Ранее Ивлеева посмеялась над «отменившим» ее Киркоровым.

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