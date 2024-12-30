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Ивлеева заявила, что злоумышленник с битой не в первый раз проникает в ее дом

Блогерша Ивлеева призналась, что переехала в другой дом из-за злоумышленника с битой
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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева подтвердила в Telegram-канале, что в ее дом пробрался злоумышленник.

Ивлеева отметила, что это не первое проникновение мужчины. В первый раз, по словам знаменитости, незнакомец пробрался в ее жилье в августе 2024 года. В тот день телеведущая проснулась от шума, вызванного выбитым окном в подвале. Злоумышленник ходил голым с битой по дому, после чего отправился в комнату блогерши.

«Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до момента приезда охраны и служб!» — вспомнила телеведущая.

По словам Ивлеевой, после этого события она была вынуждена переехать.

«Дурачок остался неудовлетворен и, видимо, решил повторить/закончить свое грязное дело. Сейчас он в руках правоохранительных органов. Друзья, будьте внимательны! К сожалению, мы живем в то время, когда вся жизнь нараспашку, и это может сыграть злую шутку», — отметила блогерша.

Ивлеева попросила беречь себя и своих близких.

«Хочется сказать, что счастье любит тишину, но, как оказалось, безопасность! Безопасность любит тишину», — заключила знаменитость.

По данным Telegram-канала Baza, 28-летний уроженец Молдавии Иван У. был задержан 30 декабря после вторжения в дом Ивлеевой в подмосковной деревне Борки. Мужчина перелез на территорию через забор и разбил окно битой. При себе он имел колючую проволоку.

Ранее российского актера задержали с кокаином в центре Москвы.

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