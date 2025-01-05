Виктория Боня ответила на критику из-за отсутствия талии

Блогерша Виктория Боня заявила, что у нее никогда не было талии

Телеведущая Виктория Боня ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения в отсутствии талии.

Боня заявила, что у нее никогда не было талии. Она также раскрыла свои параметры. Знаменитость весит 55 килограммов при росте 170 сантиметров. Ее объем груди составляет 89 см, талии – 65 см, а бедер – 95 см.

«Девочки, талии нет и никогда не было, есть только ягодицы. Вот такая у меня комплектация. Если скажете, где продается талия, то я обязательно ее куплю. Между потерянной талией и попой разница в 30 см. Может, она спряталась сбоку», — заявила телеведущая.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

В октябре 2024-го Боня опровергла слухи, что делала пластику ягодиц. Она уверила, что не вставляла никакие импланты. Блогерша делает 300 приседаний с весом 20 кг для подтянутой фигуры.

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