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Стала известна сумма, за которую готов выступить на корпоративе Стивен Сигал

Baza: Стивен Сигал готов выступить на корпоративе в Москве за €200 тысяч
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Михаил Синицын/РИА Новости

Американский актер и продюсер, специальный представитель Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США Стивен Сигал заявил о готовности выступить на корпоративе в Москве за €200 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, приезд Сигала должен оставаться в секрете: запрещены любые упоминания в СМИ и на телевидении, а также запись его выступления.

За указанную сумму актер предлагает 50-минутное выступление с музыкальным ансамблем и две поздравительные речи, подготовленные заранее. Также Сигал согласен на пять совместных фотографий.

Отмечается, что заказчик должен обеспечить актеру авиабилеты, транспорт для передвижения по городу, размещение в гостинице и питание на время его пребывания. Кроме того, он требует гарантии охраны помещения и личной безопасности.

6 декабря Сигал пожелал россиянам мира, победы и счастья в новом году и заявил, что война — это ужасно.

В октябре стало известно, что Стивен Сигал снял фильм о российско-украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо Владимиру Путину. Он также назвал происходящее «войной между добром и злом» и выразил уверенность в победе России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стивену Сигалу предложили пойти на СВО.

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