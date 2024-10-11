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Стивену Сигалу предложили пойти на СВО

«Ветераны России» пообещали актеру Стивену Сигалу поддержку при отправке на СВО

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Андрей Стенин/РИА Новости

Организация «Ветераны России» пообещала актеру Стивену Сигалу всестороннюю поддержку в случае его отправки на СВО. Письмо организации получило РИА Новости.

Председатель общероссийского движения Ильдар Резяпов поблагодарил Сигала за поддержку России в сложный период и назвал его готовность защищать страну мощным символом верности и патриотизма, вдохновляющим не только россиян, но и миллионы людей по всему миру.

До этого Стивен Сигал выразил готовность лично сражаться за Россию в рамках СВО.

В мае прошлого года Стивен Сигал рассказал о работе над документальным фильмом про события в зоне специальной военной операции на Украине. Сигал рассказал, что он побывал в горячих точках в зоне спецоперации и побеседовал с большим количеством военных, в основном российских. По словам актера, его шокировало то, что «местные украинцы — местное население — считают, что у них нацистов нет».

Ранее Сигал показал пленных боевиков батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в колонии в Еленовке.

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