Волочкова рассказала о планах уехать из России

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что уедет на Мальдивы в январе

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в беседе с mk.ru, что планирует на время уехать из России.

Волочкова собирается отдохнуть на Мальдивах. Она вернется на родину примерно 17 января и снова приступит к выступлениям.

«Я настолько одержима своей работой, что долго отдыхать не могу», — поделилась артистка.

Волочкова ездит на Мальдивы два раза в год — на майские праздники и в январе. Танцовщица называет острова своей дачей. Балерина объясняла, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей. По ее словам, ей нравится возможность поплавать как в трусах, так и без них.

В мае 2024 года Волочкова объяснила, почему не заводит отношения с мужчинами после курортных романов. Артистка заявила, что ее интересуют только романтические отношения на длительный период, а летние романы она воспринимает как интрижки.

В декабре Волочкова подтвердила, что состоит в отношениях. Бывшая прима Большого театра заявила, что встречается с 45-летним мужчиной. Она не раскрыла имя возлюбленного.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему ходит в париках.