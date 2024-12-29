Анастасия Волочкова объяснила, почему ходит в париках

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с mk.ru, что у нее есть несколько париков.

Волочкова объяснила, что стала носить парики, чтобы не делать укладку. Артистка призналась, что до сих пор к ним не привыкла. Она кажется себе странной в парике. Балерина уточнила, что не планирует никак экспериментировать со своими волосами из-за неудачного опыта.

«Дело в том, что, когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы. Вы не представляете, как я долго потом восстанавливала их!» — поделилась танцовщица.

Волочкова уточнила, что пока не планирует отращивать длинные волосы, так как они мешают во время репетиций.

По словам Волочковой, ее близкие говорят, что без париков и косметики она выглядит гораздо лучше, красивее и моложе. По этой причине балерина «не заморачивается» с макияжем.

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