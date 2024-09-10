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Милонов заявил, что либералы не дают учредить премию имени Летова

Милонов предложил открыть школу рок-музыкантов имени Егора Летова

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С. Попков/gr-oborona.ru

Учредить в России премию имени Егора Летова для молодых патриотичных рок-музыкантов не получилось, так как письмо попало в руки «скрытых антинародных либералов». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, направлявший письмо с предложением в Минкульт в январе этого года.

«К сожалению, ответить «нет» они не могут, потому что это будет антинародный ответ. Ну кто может сказать, что нет. Но и «да» ответить они не решаются. Видимо, это письмо попало в руки к каким-то либералам, скрытым, антинародным», — сказал он.

Теперь депутат предлагает открыть школу для молодых рок-музыкантов и назвать ее в честь Летова.

«Думаю, что можно было бы организовать школу молодых рок-музыкантов для начинающих имени Егора Летова. Потому что это как раз такой человек, который навсегда вошел в историю нашей страны, историю нашего искусства. Будем стараться открыть школу, я уверен, что это поддержано будет», — пояснил он.

10 сентября основателю и единственному постоянному участнику группы «Гражданская оборона» Егору Летову могло исполниться 60 лет. Он считается «крестным отцом» русского панк-рока и сибирского андеграунда. Песни Летова широко известны в России, среди них «Все идет по плану», «Моя оборона», «Винтовка — это праздник» и множество других.

В январе этого года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить премию для молодых патриотически настроенных рок-музыкантов и назвать ее в честь Егора Летова. По мнению депутата, музыкант ассоциируется у россиян с любовью к стране.

В 2018 году именем музыканта Летова был назван аэропорт Поповка в Омской области, однако позже участок запретили использовать в качестве взлетно-посадочной полосы. В 2019 году в честь российского рок-музыканта хотели назвать самолет.

Ранее сообщалось, что в Омске хотели поставить памятник Летову.

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