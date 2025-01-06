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На Big Baby Tape завели дело в Дубае

Рэпер Big Baby Tape сообщил, что на него завели дело в Дубае
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benzogang_tape/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на него завели дело в Дубае.

Ракитин не поделился подробностями дела. Он уточнил, что вынужден из-за него оставаться в чужой стране в день рождения. Артисту исполнилось 25 лет.

«Я вынужден сидеть тут взаперти и праздновать без друзей, НГ и др. Пожелайте мне побыстрее вернуться домой. Всех обнял», — заявил рэпер.

8 декабря в Екатеринбурге в третий раз перенесли концерт Big Baby Tape. Тогда поклонники артиста возмутились — они узнали об отмене за несколько часов до концерта. Фанаты были намерены подать в суд из-за случившегося, чтобы компенсировать затраты.

4 октября сообщалось, что Ракитин продал зрителям больше билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге, чем вмещает площадка. Поклонники, которым не хватило места, оставались у входа до конца выступления музыканта. При этом некоторые из них приобрели VIP-билеты.

По словам представителя рэпера, в произошедшем виноват не Big Baby Tape, а организатор выступления.

Ранее Комиссаренко пошутил про «Чык-Чырыка» в ответ на решение суда о своем заочном аресте.

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