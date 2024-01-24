Брат Егора Летова поддержал инициативу создать премию имени лидера «Гражданской обороны»

Музыкант Сергей Летов в беседе с NEWS.ru заявил, что ему было бы приятно, если бы в России учредили премию имени его брата, фронтмена «Гражданской обороны» Егора Летова.

«Мне приятно как брату, что такая инициатива есть. Что я могу сказать? Артистов всегда надо поддерживать, я сам музыкант. Что тут комментировать? Если есть такое предложение, то, конечно, я не против. Конечно, музыкантов очень много и интересных рок-групп очень много [в России]. Без внимания эта премия не останется, конечно», — заверил Сергей Летов.

Недавно замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил министерству культуры учредить государственную премию для молодых рок-музыкантов патриотической направленности. По словам депутата, в свое время Летова презирали коллеги-музыканты за его патриотическую позицию и неприятие западных ценностей, поэтому лидер «ГрОб» ассоциируется у многих россиян с любовью к России, несмотря на обстоятельства.

Егор Летов в первую очередь известен как основатель и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Считается «крестным отцом» русского панк-рока и сибирской андеграундной музыки.

Ранее вдова Летова раскритиковала идею об учреждении премии имени Летова.