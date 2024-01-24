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В Госдуме предложили Минкульту учредить премию имени Егора Летова

Милонов предложил учредить премию имени Егора Летова для молодых рокеров

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А. Матюшкин/gr-oborona.ru

Замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил Министерству культуры учредить государственную премию для молодых рок-музыкантов патриотической направленности. Как сообщает РИА Новости, депутат считает, что назвать премию следует в честь фронтмена группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

«Прошу Вас (министр культуры Ольга Любимова) рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций», — пишет Милонов в своем депутатском запросе.

По словам депутата, в свое время Летова презирали коллеги-музыканты за его патриотическую позицию и неприятие западных ценностей, поэтому лидер «ГрОб» ассоциируется у многих россиян с любовью к России, несмотря на обстоятельства.

В настоящее время, считает Милонов, многие граждане активно переосмысливают творчество патриотических исполнителей, включая Летова, поэтому учреждение новой премии поможет сохранить новое культурное наследие и помочь начинающим артистам.

Егор Летов в первую очередь известен как основатель и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Считается «крестным отцом» русского панк-рока и сибирской андеграундной музыки. Песни Летова широко известны в народе, среди них «Все идет по плану», «Моя оборона», «Винтовка — это праздник» и множество других.

В августе 2023-го в Омске сотни людей приняли участие в флешмобе, на котором исполняли песни «ГрОб».

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