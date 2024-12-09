Фанаты грозят Big Baby Tape судом из-за срыва концерта в Екатеринбурге

Выступление рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) перенесли в третий раз в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мероприятие должно было состояться 8 декабря, но его перенесли на 12 число. Поклонники артиста возмущены, что узнали об отмене за несколько часов до концерта. Они намерены подать в суд из-за случившегося, чтобы компенсировать затраты.

«Огромное спасибо, что меньше чем за сутки вы переносите концерт! <...> Я с подругой ради этого поменяла график на работе»; «Заплатили 3 тыс. рублей за дорогу до Екатеринбурга, уже сидим едем, а тут очередной перенос»; «Я вас сразу предупреждаю: не вернете деньги за билет ребенку, подам в суд на компенсацию билета, билетов на поезд и морального ущерба», — пишут интернет-пользователи в VK-сообществе Big Baby Tape.

В начале октября сообщалось, что Ракитин продал зрителям больше билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге, чем вмещает площадка. Поклонники, которым не хватило места, оставались у входа до конца выступления музыканта. При этом некоторые из них приобрели VIP-билеты.

Ранее певица Лолита заявила, что пьяные зрители превратили ее концерт в ад.