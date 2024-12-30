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Комиссаренко пошутил про «Чык-Чырыка» в ответ на решение суда о своем заочном аресте

Комик Комиссаренко отреагировал мемом на решение суда о своем заочном аресте
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Слава Комиссаренко/YouTube

Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко ответил мемом на заочный приговор о заключении под стражу. Шутку он опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В соцсети Комиссаренко разместил поддельную справку на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, в которой утверждается, что глава республики не является «Чык — Чырыком», а все любые противоположные заявления — клевета.

На шуточном документе стоит печать Минского городского суда, который приговорил Комиссаренко к сроку.

Во время выступлений комик неоднократно пародировал Лукашенко, высмеивал его и называл «Чык — Чырыком».

Комика Комиссаренко заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Минский городской суд 30 декабря признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Белоруссии. В чем обвиняют стендапера и где он находится сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Против Комиссаренко в Белоруссии возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям — о разжигании вражды, а также об оскорблении и клевете в отношении президента Александра Лукашенко. О назначении судебного разбирательства стало известно 10 декабря, когда Минский городской суд вызвал комика в качестве обвиняемого на заседание 24 декабря. Комиссаренко не явился, слушание прошло без него.

Ранее Лукашенко рассказал о просящихся обратно уехавших участниках протеста.

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