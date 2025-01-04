Скончался актер Театра Гоголя Александр Зотов

Актер Театра Гоголя Александр Зотов умер в возрасте 69 лет

Актер Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, заслуженный артист России Александр Зотов скончался на 70-м году жизни. Об этом говорится на официальном сайте театра.

«С глубокой печалью сообщаем, что 3 января ушел из жизни актер Театра Гоголя, заслуженный артист России Александр Борисович Зотов», — говорится в сообщении.

Коллеги отметили, что внезапная утрата артиста стала большой потерей для театра.

«Выражаем искренние соболезнования его близким, друзьям и коллегам», — добавлено в публикации.

Александр Зотов родился 29 апреля 1955 года в Москве и завершил обучение в ГИТИСе в 1982 году. С 1970 года он работал в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского», а в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя служил с 2021 года.

Также 4 января в возрасте 72 лет скончался Станислав Дубков, актер, заслуженный работник культуры России, член Союза театральных деятелей РФ и бывший директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин».

Ранее скончалась старейшая жительница планеты.