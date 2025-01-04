Умер актер и бывший директор театра «Арлекин» Станислав Дубков

Актер и экс-директор театра «Арлекин» Станислав Дубков умер в возрасте 72 лет

В возрасте 72 лет скончался Станислав Дубков, актер, заслуженный работник культуры России, член Союза театральных деятелей РФ и бывший директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Там заявили, что причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Дубков родился в 1952 году в Омске. В 1975 году выпустился из Иркутского театрального училища. В 1993-м окончил Свердловский государственный театральный институт. В 1975–1989 годах служил в Омском театре кукол. С 1989 по 1996 годы занимал должность заместителя художественного руководителя этого театра кукол. Дубков возглавлял театр «Арлекин» с 1996 по 2018 год.

18 декабря умер актер кино, сериалов и дублер Михаила Боярского Александр Пестов. Ему было было 78 лет.

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