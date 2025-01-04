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В Иванове требуют отменить концерт Лолиты за фразу о «москалях»

Кстати.News: активисты потребовали отменить концерт Лолиты в Иванове
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Пресс-служба/Звук

Активисты из общественной организации «Русская община» потребовали отменить концерт певицы Лолиты Милявской в Иванове, который должен состояться в марте 2025 года. Об этом сообщает местный портал Кстати.News.

«Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой «голой вечеринке» во время СВО, а также после ее постов в соцсетях, в частности о «потреблении москалей», — заявляют представители организации.

Также активисты напоминают о наличии у Милявской израильского гражданства. В 2023 году певица рассказывала, что ей выдали второе гражданство по месту захоронения отца. Она напоминала, что родитель проживал в Израиле, поскольку в 74-м его туда «выдворила Украина».

В 2013 году на украинском шоу «Воскресенье с кварталом» Лолита иронично отозвалась о москвичах, назвав их «москалями». Спустя несколько лет артистке напомнили о ее словах, обвинив в антироссийской позиции. Однако впоследствии Милявская заявляла, что эту фразу вырвали из контекста.

«Это не более чем шутка, потому что мы все стали москалями. Об этом шла речь. Да, мы были гражданами Украины, мы урожденные украинцы по свидетельству о рождении, но работаем мы все в Москве», — поясняла она.

Ранее стало известно, что исполнители хита «Valerie» готовы выступить в России за 16 тысяч евро.

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