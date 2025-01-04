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Названо условие согласия Леонтьева на мировое турне

«МК»: певец Леонтьев не выступает за рубежом из-за политической обстановки
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Андрей Александров/РИА Новости

Близкий друг Валерия Леонтьева рассказал mk.ru, что артист не готов отправиться в мировое турне из-за нестабильной политической обстановки.

Леонтьеву, отмечает источник, поступают предложения о зарубежный концертах, однако он отказывается от них «из-за негативной риторики Запада в отношении России». Друг артиста заявляет, что исполнитель глубоко предан российскому зрителю.

«Так что изменение отношения к России со стороны стран, которые сегодня проявляют негатив ко всему российскому, можно считать особым пунктом райдера артиста», — подчеркнул инсайдер.

2 января Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев якобы планирует объехать минимум восемь стран в рамках своего будущего тура в 2025 году. Журналисты утверждали, что у певца уже есть предварительные договоренности о концертах с восемью странами.

Директор Леонтьева Борис Чигирев в беседе с mk.ru назвал преждевременной информацию о подписанных контрактах. Он заявил, что Леонтьев действительно рассматривает интересные предложения о выступлениях, в том числе исходящие из-за рубежа. Однако, подчеркнул представитель артиста, только «время и развитие мировых событий» покажет, согласится ли на них певец.

Валерий Леонтьев официально объявил о завершении карьеры в марте 2024 года.

Ранее стало известно, что в Иванове требуют отменить концерт Лолиты за фразу о «москалях».

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