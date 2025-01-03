Виктория Боня призвала женщин вспомнить про свою божественность

Телеведущая Боня приступила к тренировкам перед восхождением на Эверест

Телеведущая и блогерша Виктория Боня приступила к тренировкам перед восхождением на Эверест и обратилась к женщинам-единомышленницам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Богиня, она и на спорте богиня! Девочки, вспоминаем свою божественность», — подписала она видео своей тренировки.

На Эверест Боня планирует подняться весной 2025 года.

26 сентября Виктория Боня хвасталась, что покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она сообщала, что также планирует покорить «восьмитысячники» К2 и Аннапурна.

Недавно знаменитость продала кусок торта за 15 млн рублей, чтобы потратить эти деньги на восхождение на Эверест.

Накануне Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем.

Ранее Боня рассказывала, что друг подарил ей часы Cartier за 2 млн рублей к юбилею.