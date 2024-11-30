У Виктории Бони купили кусок торта за 15 млн рублей

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что друзья купили у нее кусок торта за 15 млн рублей.

27 ноября знаменитость устроила вечеринку в честь своего 45-летия. Гости вечера выкупили у блогерши кусок торта, чтобы таким образом подарить ей возможность побывать на вершине Эвереста.

«Я потрачу эти деньги на Эверест в следующем году. Именно столько стоит восхождение!» — пояснила Боня.

Знаменитость также порадовалась, что очередной ее мечте суждено сбыться.

26 сентября Виктория Боня хвасталась, что покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она сообщала, что также планирует покорить «восьмитысячники» К2 и Аннапурна.

26 ноября Боня рассказывала, что друг подарил ей часы Cartier за 2 млн рублей к юбилею. Блогерша пришла в бутик вместе со своим знакомым, чтобы самостоятельно забрать и оплатить товар, но мужчина избавил ее от необходимости тратить деньги.

Ранее сообщалось, что бывший муж попытался задобрить Лерчек цветами.