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Виктория Боня решила покорить высочайшую вершину Земли

Телеведущая Боня заявила, что покорит Эверест в 2025 году

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Телеграм-канал «Виктория Боня»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня решила покорить высочайшую вершину Земли — гору Эверест. Об этом она сообщила подписчикам своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На пик в Гималаях Боня намерена подняться в мае 2025 года. Также в ее планах еще два «восьмитысячника» — К2 и Аннапурна.

Людям, которые хотели бы также заняться альпинизмом, она порекомендовала тренировать ноги.

26 сентября Боня похвасталась, что покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она опубликовала кадры оттуда. 27 сентября телеведущая опубликовала фото без фильтров, на котором продемонстрировала огрубевшую кожу лица и рук.

Накануне телеведущая призналась, что поднимается в горы ради знаний.

Боня заявила, что есть понятие: «горы зовут». Она рассказала, что возвышения дают ей знания и передают силу.

По словам Бони, самым интересным «инсайтом», который она получила во время восхождения, стало то, что время – это иллюзия. Боня уверена, что времени не существует, и есть только момент настоящего.

Ранее Виктория Дайнеко рассказала, за что уважает Боню.

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