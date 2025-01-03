Стало известно, сколько стоило послушать Anna Asti и Филиппа Киркорова в Новый год

Певица Кравец: билет на Anna Asti и Киркорова в Новый год стоил 1,5 млн рублей

Предпринимательница, певица и актриса Алена Кравец рассказала, сколько стоило послушать исполнителей Anna Asti и Филиппа Киркорова в Новый год на Рублевке. Ее цитирует aif.ru.

По словам Кравец, в этом году многие ее знакомые купили столы на праздничный вечер в «Барвиха Luxury Village», где в новогодний период пели Anna Asti & Филипп Киркоров.

«Столик на четверых с новогодним меню стоил чуть дешевле полутора миллионов рублей. А еще принято приглашать артистов к себе домой. Звездные гонорары в новогоднюю ночь большие — примерно 8-10 миллионов за 40-минутное выступление, все зависит от величины звезды», — объяснила она.

Кравец уточнила, что за эти деньги артисты могут присоединиться к хозяевам дома за столом, сказать тост, спеть.

Она добавила что в этом году никто из ее знакомых бизнесменов даже за рубежом не предлагал оплатить новогодние выступления певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), которых мы раньше часто приглашали выступить в праздники.

Накануне певец Юрий Лоза возмутился, что артисты получают до 20 млн рублей за корпоративы.

Ранее Эндрю Гарфилд ответил, сыграет ли Иисуса в новом фильме Скорсезе.