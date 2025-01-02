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Эндрю Гарфилд ответил, сыграет ли Иисуса в новом фильме Скорсезе

Актер Эндрю Гарфилд признался, что Скорсезе не предлагал ему сыграть Иисуса
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Billy Bennight/Global Look Press

Звезда «Человека-паука» Эндрю Гарфилд отреагировал на информацию СМИ о том, что может сыграть Иисуса в будущем фильме режиссера Мартина Скорсезе. Его слова передает GQ.

«Был такой слух. Но, насколько я знаю, это неправда», — поделился актер.

Гарфилд отметил, что был бы рад поработать со Скорсезе, но не может «просто ждать от него звонка» и отказываться от других проектов.

«Он [Скорсезе] работает над каждым фильмом по три года, и большую часть времени в них снимается Леонардо ДиКаприо», — отметил артист.

В апреле издание Variety сообщало, что Мартин Скорсезе планирует снять фильм о жизни Иисуса Христа. Проект будет основан на романе «Жизнь Иисуса» японского писателя Сюсаку Эндо. Инсайдеры сообщали, что в этом фильме постановщик хочет воссоединиться с актером Эндрю Гарфилдом, а также поработать с Майлзом Теллером.

Осенью 2024 года Эндрю Гарфилд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука. Он признался, что сыграл бы персонажа в достойной картине с отличной концепцией — уникальной и захватывающей, в которую бы зритель погрузился с головой
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Ранее стало известно, что исполнители хита «Valerie» готовы выступить в России за 16 тысяч евро.

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