Лоза возмутился, что артисты получают 20 млн за корпоративы: «Мне не платят такие деньги»

Певец Юрий Лоза отреагировал в разговоре с aif.ru на слова Прохора Шаляпина, который хвастался своим гонораром в размере 1 млн рублей за новогодний корпоратив.

«Мне не платят такие деньги, как Шаляпину. Кому-то платят, кому-то нет. <...> А вообще я иногда удивляюсь, когда вижу расценки иных исполнителей, «расфасовки», рейтинги, райдеры и так далее», — поделился композитор.

Лоза возмутился тем, что артисты просят за частное выступление 10-20 млн рублей в то время, когда средняя зарплата и пенсия у большинства населения России гораздо меньше.

«Скажем, у меня пенсия 16 тыс. рублей. Это пенсия стандартного москвича. А гонорар артиста — 12-15 млн рублей. Это же слишком большая разница», — посетовал певец.

Также Лоза раскрыл, что сейчас переживает «застой» с новогодними корпоративами. Он проводит концерты, но больше плановые. Размер своего гонорара Лоза раскрывать не стал. Он подчеркнул, что все зависит от условий — географического положения, времени и прочих деталей.

24 декабря Шаляпин признавался, что средняя цена его выступления составляет около 1 млн рублей. Певец отмечал, что окончательная сумма будет зависеть от того, где и для кого будет проводиться мероприятие.

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