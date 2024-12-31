Скончался исполнитель роли Вандера из «Звездных войн»

Актер из «Звездных войн» Ангус Макиннес скончался на 78-м году жизни

Канадский актер, сыгравший в серии фантастических фильмов «Звездные войны», Ангус Макиннес умер в возрасте 77 лет. Информация об этом появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ангус Макиннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актер, умер 23 декабря 2024 года. Он покинул нас мирно, в окружении своей семьи и любви», — говорится в сообщении.

Причину смерти артиста его семья раскрывать не стала.

Канадец известен по роли пилота Джона Вандера в кинолентах «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Также Макиннес играл в фильмах «Свидетель», «Атлантик-Сити» и «Приключения Боба и Дага Маккензи: Странное варево». Всего за свою карьеру мужчина снялся в более чем 35 кинолентах.

В декабре также сообщалось о кончине французского актера Нильса Ареструпа. По словам жены, артист ушел из жизни в окружении родственников. Причина смерти не раскрывается. Ареструп известен по ролям в фильмах «Дюна» (2013), «Мое сердце биться перестало» (2005), «Боевой конь» (2011) и ряде других.

Ранее стало известно о смерти 16-летнего актера из «Малыша на драйве».