Умер французский актер из фильма «Дюна»

Французский актер Нильс Ареструп скончался в возрасте 75 лет в своем доме в пригороде Парижа. Об этом Agence France-Presse (AFP) сообщили его жена и пресс-секретарь.

По их данным, артист ушел из жизни в окружении родственников. Причина смерти не раскрывается.

Ареструп известен по ролям в фильмах «Дюна» (2013), «Мое сердце биться перестало» (2005), «Боевой конь» (2011), «Ее зовут Сара» (2010), «Скафандр и бабочка» (2007), «Ван Гог. На пороге вечности» (2018) и других.

Ареструп — дважды получил премию Cesar французской Академии искусств и технологий кинематографа.

24 ноября сообщалось, что в своем доме в Техасе скончался Чак Вулери, первый ведущий популярного американского шоу Wheel of Fortune («Колесо фортуны»), на основе которого было создано российское «Поле чудес».

Ранее была названа причина смерти экс-солиста «На-На» Владимира Левкина.