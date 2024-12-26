Скончался 16-летний актер «Малыша на драйве» после падения из автомобиля

Актер «Наследия» Хадсон Мик умер в возрасте 16 лет после падения из машины

Молодой актер Хадсон Мик, снявшийся в боевике «Малыш на драйве» и сериале «Наследие» умер в возрасте 16 лет. Об этом сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) семья артиста.

«Наши сердца разбиты тем, что сегодня Хадсон Мик отправился к Иисусу. Его 16 лет на Земле были короткими, но он многое успел сделать и оказал значительное влияние на всех, с кем повстречался», — написано в посте.

Актер умер около 8 часов вечера 21 декабря в больнице штата Алабама. Причиной смерти стали травмы, полученные в результате падения из движущегося автомобиля. Сейчас полиция расследует обстоятельства смерти Мика.

У актера остались родители Дерек и Лани, старший брат Такер и бабушки Маргарет и Фэй. По сообщениям представителей актера, семья находилась рядом с молодым актером в последние часы его жизни.

Мик получил известность благодаря роли молодого Энселя Эльгорта (он же — Малыш) в боевике «Малыш на драйве». Позднее актер снялся в перезапуске сериала «Новый агент Макгайвер», а также появился в шоу «Наследие», «Гений» и других. В 2025 году выйдут в прокат еще несколько фильмов с участием Мика.

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