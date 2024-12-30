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Кушанашвили рассказал о помощи Пугачевой в борьбе с раком

Шоумен Отар Кушанашвили назвал Пугачеву человеком с большим сердцем
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Телеграм-канал КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили подтвердил в YouTube-шоу «ЗА ДЕНЬГИ», что певица Алла Пугачева помогла ему в борьбе с раком.

Кушанашвили не стал отрицать, что во время болезни Пугачева нашла способ связаться с ним и не раз передавала слова поддержки. Журналист признался, что испытывает к Примадонне уважение. Он назвал артистку человеком с большим сердцем.

«Что касается Аллы Пугачевой, про которую хорошо сказал Валерий Сюткин: «Я помню ее как великую женщину и великую певицу». Все остальное — ее личное дело. Поэтому закройте рты», — отметил шоумен.

Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. Телеведущий рассказывал, что платил за один лекарственный укол по 10 тысяч рублей. Ему делали процедуры 2 раза в день на протяжении трех месяцев.

1 октября в Москве успешно прооперировали Отара Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

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