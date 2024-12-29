Отар Кушанашвили раскрыл стоимость лечения от рака

Шоумен Отар Кушанашвили потратил почти 2 млн рублей на лечение от рака

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал в YouTube-шоу «ЗА ДЕНЬГИ», что потратил около 1,8 млн рублей на лечение от рака.

Кушанашвили отметил, что платил за один укол по 10 тысяч рублей.

«Мне делали укол в живот, по десятке укол. Уколы длились три месяца. Ежедневные. Утром и вечером. Считайте! А потом насылайте на меня налоговую», — заявил телеведущий.

90 дней таких процедур стоит 1,8 млн рублей. По словам Кушанашвили, до болезни у него были некоторые сбережения. Шоумен добавил, что несмотря на лечение, он не прекращал финансово помогать своей семье. Журналист также давал деньги медсестрам.

«Людям нужно платить за работу. Любую работу. Учитывая, что 99% работ в России унизительно для человеческого достоинства низко оплачиваемые. И я говорю про Москву. Я не знаю историю с Сыктывкаром, я не знаю историю с Нальчиком. Я думаю, там чудовищно», — возмутился шоумен.

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком. Телеведущий признавался, что за время болезни сблизился с певцом Валерием Меладзе, который часто интересовался его здоровьем.

Ранее Отар Кушанашвили испугался женщины, которая хотела подарить ему святую воду.