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Кушанашвили объявил о «триумфальной» победе над раком

Шоумен Отар Кушанашвили выписался из больницы

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Телеграм-канал КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил в Telegram-канале, что завершил основное лечение рака.

«Никаких специальных торжеств мы в узком кругу проводить не намерены по поводу того, что я триумфально закончил борьбу с раком», — заявил телеведущий.

Кушанашвили выписался из больницы и уже приехал домой. Он чувствует себя превосходно. Шоумен признался, что за время болезни сблизился с певцом Валерием Меладзе. По словам журналиста, артист интересуется его здоровьем и спрашивает, как тот успеет привести себя в порядок к ноябрьским съемкам YouTube-программы «КАКОВО?!».

Кушанашвили считает, что в этом и есть смысл. Он хочет гореть желанием доказать себе, что «по-прежнему №1». Шоумен планирует медленно приводить себя в порядок и к 1 ноября выглядеть как «Джордж Клуни».

«Пока не войду в свою «студию звукозаписи» и не обниму кота — не поверю. Я же говорил вам, раку меня не забороть», — заключил шоумен.

1 октября в Москве успешно прооперировали Отара Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

Ранее сын Ливанова рассказал о состоянии актера.

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